Koruma ekibi değişecek mi? CHP lideri Özgür Özel yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni çıkışında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Koruma ekibi değişecek mi?

Yaşanan olayın ardından 'Koruma zafiyeti mi var?' sorusu tartışıldı. Saldırı sonrası "Koruma ekibi değişecek mi?" sorusunun yanıtı merak edilirken Özel'den cevap geldi.

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Özgür Özel, kendisinin koruma ekibinde bir değişiklik olmayacağını söyledi. Özel, "Ancak bundan sonraki süreçte daha dikkatli bir koruma kalkanı oluşturulacak” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.