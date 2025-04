Uluslararası opera ve bale festivalleriyle sanat dolu bir yaz

Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOBGM), 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali (10 Mayıs-3 Haziran), 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali (27 Haziran-13 Temmuz), 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali (1-25 Ağustos) ve 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali (14 Eylül–1 Ekim), ile Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi ve modern sahnelerde sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri’nin yanı sıra Güney Kore, Çin, Almanya, İtalya, Moğolistan, Bulgaristan, Rusya, Sırbistan ve Özbekistan’dan gelen konuk sanatçılar ve topluluklar, dört büyük festivale uluslararası boyut katacak.

İstanbul Opera ve Bale Festivali

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 10 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi’nde düzenlenecek bir “Gala Konser” ile açılacak. Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Türk solistler soprano Nazlı Deniz Süren, mezzosoprano Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı, soprano Perihan Nayır Artan, tenor Erdem Erdoğan ile Güney Koreli bariton Sung-Hwan Damien Park ve Çinli bas Li Huanhong’a eşlik edecek. Festival, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde 11 eserin 20 temsilini sunarak her yaştan izleyiciye hitap edecek.

Çocuklar için özel

Festival, minik sanatseverleri de unutmadı. 11 ve 24 Mayıs’ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde sahnelenecek “Külkedisi” çocuk operası, Gioacchino Rossini’nin “La Cenerentola” eserinden uyarlandı. Nazlı İktu’nun rejisiyle hazırlanan tek perdelik eser, çocukları masalsı bir dünyaya davet ediyor. Ayrıca, 18 Mayıs ve 1 Haziran’da yine Süreyya Sahnesi’nde “Bale Dünyası” gösterisi, balenin tarihsel gelişimini Mert Aksu’nun anlatımıyla çocuklara aktaracak. Deniz Özaydın ve Çiğdem Erkaya Öztürk’ün koreografisiyle hazırlanan bu eser, XIV. Louis döneminden günümüze balenin evrimini sahneye taşıyacak.

Ahmet Adnan Saygun’a saygı

Festival, Türk müzik tarihinin önemli isimlerinden Ahmet Adnan Saygun’un 100. doğum yılı anısına özel bir konsere ev sahipliği yapacak. 16 Mayıs’ta Süreyya Opera Sahnesi’nde düzenlenecek “Saygun’a Saygı” konserinde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları kemancı Özgecan Günöz, yaylı sazlar dörtlüsü Murat Erginol, Bora Gökay, Verda Gül, Burak Ayrancı ve piyanist İbrahim Yazıcı, mezzosoprano Aylin Ateş ve bas Zafer Erdaş ile Saygun’un eserlerinden bir seçki sunacak.

17 ve 20 Mayıs’ta AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde Ahmet Adnan Saygun’un “Gilgameş” operası dünya prömiyeriyle izleyiciyle buluşacak. Gılgamış Destanı’ndan esinlenen ve Saygun’un 1964-1983 yılları arasında bestelediği bu üç perdelik eser, ölüm, dostluk, sevgi ve düşmanlık gibi evrensel temaları işliyor. Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Volkan Akkoç’un koro şefliğindeki koro ve Caner Akın’ın rejisiyle sahnelenecek opera, festivalin en dikkat çekici yapımlarından biri olacak.

30 Mayıs’ta ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTİst), “Deliriyum” adlı modern dans eserinin dünya prömiyerini AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirecek.

Atatürk’ü anma

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak düzenlenen “Bütün Umudum Gençliktedir” konseri, DOBGM’nin “Yetenek Her Yerde” projesi kapsamında genç sanatçıları sahneye taşıyacak. AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek konserde, Şırnak’ta başlayan ve Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’nde keşfedilen genç yetenekler performans sergileyecek. Solistler Arjin Belge, Sılanur Özevin, Ada Ulucan, keman sanatçısı Duru Önhon, viyolonsel sanatçısı İdil Bursa, bağlama sanatçısı Efecan Hasar, piyanistler Nehir Akkaş, Fikret Uçar ve İbrahim Yazıcı sahnede olacak.

Uluslararası konuklar

Festivaller, uluslararası sanat dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak. Almanya’dan Pera Ensemble, 22 Mayıs’ta AKM Tiyatro Salonu’nda “Sultans of The Opera” konseriyle doğu ve batı Barok müziklerinden örnekler sunacak. Mehmet C. Yeşilçay yönetimindeki topluluk, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu ile İtalyan solist Nicholas Tamagna, Moğol sanatçılar Uranchimeg Nyamsuren ve Zolzaya Boldbaatar gibi isimlere eşlik edecek.

Bulgaristan’dan Sofya Opera ve Balesi, 29 Mayıs’ta AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde Richard Strauss’un “Elektra” operasını sahneleyecek. Plamen Kartaloff’un rejisiyle hazırlanan eser, klasik Yunan mitolojisinden esinleniyor ve Evan-Alexis Christ yönetimindeki orkestra eşliğinde Gergana Rusekova, Lilia Kehayova ve Tsevetana Bandalovska gibi solistlerle sahnelenecek.

Rusya’dan St. Petersburg Eifman Balesi, festivalin en merakla beklenen konuklarından. 31 Mayıs ve 1 Haziran’da “Anna Karenina” balesi, Lev Tolstoy’un romanından uyarlanan ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin müzikleriyle Boris Eifman’ın koreografisiyle sahneye taşınacak. Festivalin kapanışı ise 2-3 Haziran’da “Rus Hamlet” balesiyle olacak. Eifman’ın Rus Prens I. Pavel’in hikâyesini Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler’in müzikleriyle anlattığı bu eser, dünya çapında büyük beğeni topladı.

Diğer festivaller

İstanbul’un ardından sanat yolculuğu, 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile devam edecek. 27 Haziran - 13 Temmuz tarihlerinde Efes Antik Tiyatro ve Bornova Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek festivalden sonra 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 1-25 Ağustos’ta Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde bale tutkunlarını ağırlayacak. Yazın son büyük etkinliği ise 14 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde Aspendos Antik Tiyatrosu’nda düzenlenecek 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali olacak.

Biletler

Sanatseverler, festival biletlerini www.operabale.gov.tr, www.biletinial.com ve etkinlik alanlarındaki gişelerden temin edebiliyor.