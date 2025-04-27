Matteo Bocelli İstanbul’da ilk kez sahne alacak

Andrea Bocelli’nin oğlu Matteo Bocelli, 17 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda İstanbul’daki ilk konserini verecek. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek “Summer Nights” şovunda, Matteo Bocelli romantik şarkıları ve modern pop esintileriyle dolu bir gece sunacak.

Babasından aldığı müzik eğitimini özgün tarzında harmanlayan Matteo, klasik ve modern pop müziği birleştirerek kendine has bir kimlik oluşturdu. İlk solo albümü “Matteo” ile vokal yeteneğinin yanı sıra şarkı yazarlığındaki başarısını da kanıtladı. Ed Sheeran’ın yazdığı “Chasing Stars” gibi parçalarla aile bağları ve kimlik arayışını işleyen sanatçı, İtalyanca şarkısı “Fasi” ile hayatındaki dönüm noktalarını anlattı.

Matteo Bocelli’nin müzik yolculuğu, 2018’de babası Andrea Bocelli ile seslendirdiği ve dünya çapında 400 milyondan fazla dinlenen “Fall on Me” şarkısıyla yankı uyandırdı. Roma’daki Kolezyum’da verdiği ilk konserle adını duyuran genç sanatçı, şimdi İstanbul’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Biletler, Biletinial’da satışa sunuldu.