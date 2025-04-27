Sevgi, adalet, eşitlik, barış gibi evrensel değerler için…

Amerikalı resim, heykel ve enstalasyon sanatçısı Andrea Arroyo, “ImagiNATIONS (Dayanışma Olarak Sanat)” adlı resim sergisini İstanbul’da sanatseverlerle buluşturdu. Karaköy’deki Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açılan sergi, sanatçının göç, toplumsal cinsiyet hakları, yerinden edilmeler, silahlı şiddet, uluslararası çatışmalar ve çevre krizi gibi güncel sorunlara odaklanan çizimlerinden bir seçki sunuyor.

Arroyo’nun 2024 yılında Uluslararası Latin Kitapları kategorisinde “En İyi Sanat Kitabı” ödülüne layık görülen “ImagiNATIONS (Dayanışma Olarak Sanat)” kitabı, serginin temelini oluşturuyor. Çizimlerinde sevgi, adalet, eşitlik ve barış gibi evrensel değerleri vurgulayan sanatçı, sınırlar ve kültürler arasında köprüler kurarak küresel sorunlar üzerine diyalog yaratmayı hedefliyor.

“Adaletsizlikler ve siyasi çalkantılar, sadece yaşadığımız zamanı değil, en savunmasız toplulukların güzelliğini ve dayanıklılığını da belgeleyen görüntüler yaratmam için ilham kaynağı” diyen Arroyo, sanatı bir umut eylemi olarak tanımlıyor. Sanatçı, eserleriyle bireylerin ve toplulukların empati, dayanışma ve sevgiyle seslerini yükseltmelerini ve değişim için harekete geçmelerini amaçlıyor.

Schneidertempel Sanat Merkezi’ndeki sergi, 26 Mayıs tarihine kadar Pazartesi günleri hariç her gün 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.