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“Yaralarım Aşktandır” Kadıköy’de sahnelenecek

Nazan Kesal’ın İran’ın isyankâr şairi Füruğ Ferruhzad’ı canlandırdığı “Yaralarım Aşktandır”, 4 Mayıs’ta Moda Sahnesi’nde sahnelenecek.

Haber Merkezi
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“Yaralarım Aşktandır” Kadıköy’de sahnelenecek
Nazan Kesal
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Nazan Kesal’ın, İran şiirinin güçlü ve isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’a hayat verdiği tek kişilik oyun “Yaralarım Aşktandır”, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun, 4 Mayıs’ta Moda Sahnesi’nde İstanbul seyircisiyle buluşacak. Prodüksiyonunu Poyraz Yapım’ın üstlendiği oyunda aynı iklimde açıp solan hepimizin hikâyesi anlatılıyor. Baskı altında yaşayanların, hep eksik sayılanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin sözünü sahneye taşıyor. Toprağa emanet edilmeyi bekleyen, ölüsüne bile tahammül edilemeyen Füruğ Ferruhzad, kendi arafında ömrünün şiirini yazıyor ve akıldan çıkmayacak sözler fısıldıyor, hepimize cesaret vermeye, “Kuş ölür, sen uçuşu hatırla” demeye geliyor.

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