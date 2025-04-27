Anadolu'nun lezzet mirasını ve modern gastronomi

İstanbul’un Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy mahallesinde bulunan Sapa İstanbul, Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü modern gastronomi anlayışıyla birleştiren bir restoran olarak öne çıkıyor. Açık mutfak, ferah oturma alanları, geniş bahçe ve yüksek tavanlarla oluşturulan mekân konseptinde Şef Ümit Dere ve ekibinin hazırladığı yemekler, otantik tatları çağdaş sunumlarla buluşturuyor.

Menü, sabah kahvaltılarından akşam yemeklerine kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor. Hafta sonları kahvaltıda yumurtalı ekmek, el açması börek, Ege’den boyoz ve anne usulü patates kızartması gibi lezzetler yer alıyor. Öğle saatlerinde hızlı servis edilen A La Carte menü, iş dünyasına hitap eden seçenekler sunarken, akşam yemeklerinde Antakya usulü muhammara, Sinop cevizli mantısı, taş fırın kokoreç, balık ekmek, odun ateşinde pideler ve makarnalar gibi tatlar öne çıkıyor. Tatlı menüsünde ise nar suyuyla pişirilen ve lor kremasıyla servis edilen ayva tatlısı dikkat çekiyor.

Tadım menüsü

Sapa İstanbul’un tadım menüsü, restoranın mutfak anlayışını yansıtan özenle tasarlanmış bir deneyim sunuyor. Menü, “Amuse Bouche” (“Ağız Eğlenceliği” ya da “Damak Hoşluğu” diye çevrilebilir) ile başlıyor ve pancar tartar sandviç (şalgam, koruk ekşisi ve küflü peynir kremasıyla), ciğer tantuni (sütte pişirilen ciğer ve ev yapımı lavaş çıtırlarıyla) ve ahtapot tart (köz patlıcan, krema ve tart hamuruyla) gibi sofistike lokmalıklarla açılıyor. Başlangıçlarda zencefilli, limon otlu mantı, üç farklı iç harçla (mantar, ıspanak-turp, pancar-keçi peyniri) sunulurken, modern yorumlu kuru dolma siyez bulguru, isli yoğurt, şaraplı domates sos ve çıtır asma yapraklarıyla modern bir yorum kazanıyor. Topraktan mantar tabağı, yer elması, kültür, kestane, sarıkız ve kanlıca mantarlarını lavanta yağıyla birleştiriyor. Rezene tabağı ise sous vide tekniğiyle pişirilen kök rezeneyi, turşu suyu marinasyonu ve taze otlarla tamamlıyor.

Ara sıcaklarda küflü trüflü pide, üzüm suyu ve taze kişnişle hazırlanan kremasıyla, anasonlu yeşil elmalı merguez ise köz köy biberi, fasulye püresi ve ançüez yağı sürülmüş puf ekmekle servis ediliyor. Ana yemekler arasında odun ateşinde pişirilen kaya levreği, somon kreması, üzüm suyu, kakule, kapari ve köz kestaneyle zenginleştirilirken, yanık pilavlı kuzu but, portakal ve limon zestli pilav ve demi-glace sosla sunuluyor. Tatlıda ise un helvası, Türk kahveli crumble, isli sütlü krema ve hafif yanık helva katmanlarıyla klasik bir lezzete modern bir yorum getiriyor.