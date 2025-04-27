Her damak zevkine hitap etmeyi hedefliyor

Eksim Holding bünyesindeki kafe-fırın zinciri Aslı, İstanbul Maslak’ta yeni şubesini hizmete açtı. Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte toptan üretim yapan marka, mağaza yatırımlarıyla da farklı lokasyonlarda genişlemesini sürdürüyor. ‘Coffee in Bakery’ konseptini benimseyen marka, Türkiye genelindeki şube sayısını 34’e yükseltti.

Her damak zevkine hitap etmeyi hedefleyen Aslı’nın Maslak şubesinde, taze çekilmiş çekirdek kahveler, su böreği, kruvasan, kahvaltı tabakları ile Very Berry Muffin, Van Stapele Cookie, Medovik Pasta, Klasik Pavlova, Lotuslu Pavlova, Kakaolu ve Çilekli Tart, Limonlu Mereng Pasta gibi tatlılar sunuluyor.

Self-servis konseptiyle hizmet veren mağaza, taze ve doğal malzemelerle hazırlanan ürünleriyle bölge sakinleri ve profesyonellere hizmet veriyor. Menüde limonata çeşitleri, frozen’lar ve soğuk kahveler gibi içecekler de yer alıyor.

Aslı Maslak’taki ürünler, hızlı teslimat uygulamalarıyla müşterilere ulaştırılıyor.