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İstanbul Valisi Davut Gül'den 'havai fişek' açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, havai fişek atımına yalnızca 20.00-22.00 saatleri arasında izin verildiğini, kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira ceza kesildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul Valisi Davut Gül'den 'havai fişek' açıklaması
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 İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havai fişek atmak için izin almak gerektiğini belirterek, "Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Gül, paylaşımında, konuyla ilgili genelgeye de yer verdi.

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