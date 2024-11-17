İstanbul Valisi Davut Gül'den 'havai fişek' açıklaması
İstanbul Valisi Davut Gül, havai fişek atımına yalnızca 20.00-22.00 saatleri arasında izin verildiğini, kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira ceza kesildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havai fişek atmak için izin almak gerektiğini belirterek, "Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Gül, paylaşımında, konuyla ilgili genelgeye de yer verdi.
Özetle;— Davut GÜL (@gul_davut) November 17, 2024
Havai fişek atmak için izin almak gerekiyor.
Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor.
Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor.
Kurallara uymayanlara 232.264 TL cezai işlem uygulanmaktadır.… pic.twitter.com/gZffXXFkPG