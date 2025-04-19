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İstanbul Valisi Gül'den Taksim yürüyüşü açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş çağrısı yapanlar hakkında suç duyusunda bulunacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul Valisi Gül'den Taksim yürüyüşü açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak
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CHP'nin Taksim'deki 'Filistin' yürüyüşü ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den tepki geldi. 

Vali Gül, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş çağrısı yapanlar hakkında suç duyusunda bulunacağını duyurdu. 

Vali Davut Gül'ün kendi hesabından yaptığı açıklama İstanbul Valiliği tarafından da paylaşıldı. 

Davut Gül'ün açıklaması şu şekilde: 

"Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir.

Bu durum ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul’un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur.

Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir.

Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş; milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir.

Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir."

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