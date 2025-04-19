CHP'nin Filistin yürüyüşüne izin verilmedi! Özgür Çelik: Suç duyurusunda bulunacağız

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için' eylemine izin verilmedi. CHP'nin Tünel'den Taksim'e yapmak istediği yürüyüşe polis engel oldu.

Metro hatlarının çıkışları kapatıldı

Saat 19.00'da gerçekleştirileceği açıklanan yürüyüşten saatler önce metronun Taksim ve Şişhane durakları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı.

Polis kontrolü yapıldı

İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar kapatılırken caddeye giriş çıkışlarda da polis kontrolü yapıldı. Engellemelere karşın Tünel Meydanı'nda toplananlar polis barikatıyla karşılaştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, emniyet yetkilileri ile yaptığı görüşmede, barikatın açılmasını ve yürüyüşe izin verilmesini istedi.

Özgür Çelik polislerle müzakere yapmaya çalıştı

"Size verilen kanunsuz emirlere uymayın" diyen Çelik, Anayasa'da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını güvence altına alan maddelere atıf yaptı.

Polis, eylemcileri ablukaya aldı

Polis birden çok kez atılan sloganların ve eylemin kanunsuz olduğu yönünde anons yaptı. Tünel'de bekleyişini sürdüren kitleye müdahale eden polis, eylemcileri ablukaya aldı.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, yürüyüşe izin vermeyen bürokratlar ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Tünel'de oturma eylemi başladı

Çelik ve polis ablukasındaki göstericiler Tünel Meydanı'nda oturma eylemine başladı. Özgür Çelik X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bizimle birlikte olan genç kardeşlerimizin her birinin sağlıklı ve özgür olduğundan emin olana kadar Tünel’de bekliyoruz. Vicdan, dayanışma ve adalet nöbetindeyiz" ifadelerini kullandı.