CHP Filistin için sokakta: Taksime çıkan tüm yollar kapatıldı

CHP, Filistin'e destek yürüyüşü düzenliyor. CHP İstanbul, Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için “Nehirden denize özgür Filistin! sloganıyla Taksim’de yürüyor.

Valilik izin vermedi

Taksim'de yapılan yürüyüşe İstanbul Valiliği izin vermemişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, ulaşım engeline rağmen eylemi yapmaktan geri durmayacaklarını duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından şöyle açıklamayı yapmıştı:

"Gazze'de 50 bin insanın can verdiği bir katliam yaşandı. Şimdi de Filistinlilerin tehcir planları yapılıyor. Seçim zamanları Filistin Davasından siyasi rant devşirenler şimdi sus pus! Bizim düzenleyeceğimiz Filistin'e destek eylemini engellemek için Taksim ve Şişhane’ye çıkan metro duraklarını kapattılar. Milyonlarca vatandaşımızın ulaşım hakkını engelliyorlar. Biz bu ikiyüzlülüğe, bu keyfiyete izin vermeyeceğiz. Saat 19.00’da Tünel'den Taksim’e daha gür haykıracağız: Soykırıma hayır! Katliama hayır! Tehcire hayır! Yaşasın Özgür Filistin! Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye! Yaşasın Barış!"

CHP'nin çağrısına katılanlar Taksim'de toplanıyor

Taksim'e çıkan metro istasyonları ve yollar kapatıldı. CHP'nin çağrısına katılanlar ise Şişhane-Karaköy Tüneli çıkışında toplandı.

Polis henüz yürüyüş saati gelmeden dağılma çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği kararıyla istasyonlar kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin kararıyla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı. İstiklal Caddesine giriş çıkışlar ise yoğun polis kontrolü ile yapılıyor.

Polis anos yaptı

Polis İstiklal Caddesi’nin kapandığı yönünde anons yaptı.