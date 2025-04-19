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Alparslan Türkeş anmasına saldırı davası: MHP İl Başkanı dahil 12 kişiye hapis cezası verildi

MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü anmasına yapılan saldırıya ilişkin davada aralarında dönemin MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un da yer aldığı 12 sanık hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi
ANKA
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Alparslan Türkeş anmasına saldırı davası: MHP İl Başkanı dahil 12 kişiye hapis cezası verildi
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Ankara’da, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü dolayısıyla Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen anma etkinliğine yapılan saldırıya ilişkin açılan davada karar çıktı. Ankara 88. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında dönemin MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un da bulunduğu 12 sanığın her biri 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

50 kişilik grup saldırmıştı

Saldırı, 2021 yılında Yenimahalle Belediyesi’ne ait salonda düzenlenen anma programında meydana gelmişti. Etkinliğe MHP eski Genel Başkan Yardımcıları Muhittin Çolak ve Şevket Bülent Yahnici ile eski MHP Milletvekili Ali Uzunırmak da konuşmacı olarak katılmıştı.

Vakıf yetkilileri ve katılımcılar saldırıya uğradı

Program sırasında, etkinliğin gerçekleştirilmesini istemeyen yaklaşık 50 kişilik bir grup salonda olay çıkararak programa müdahale etmiş, yaşanan gerginlik sonrası vakıf yetkilileri ve katılımcılar saldırıya uğramıştı.

Mahkemeden karar çıktı

Yaşanan olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava, yaklaşık üç yıl sonra karara bağlandı. 14 Nisan Pazartesi günü yapılan karar duruşmasında, 12 sanık hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası kararıyla birlikte, mahkeme cezalarda çeşitli erteleme ve geri bırakma hükümlerini de uyguladı.

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