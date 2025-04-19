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Putin’in Paskalya ateşkesinin sonrası Zelenskiy’den açıklama: Ukrayna’da saldırı alarmları çalıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Putin’in "insan hayatıyla oynamaya yönelik" bir başka girişimde bulunduğunu belirterek "Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor" dedi.

Haber Merkezi
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Putin’in Paskalya ateşkesinin sonrası Zelenskiy’den açıklama: Ukrayna’da saldırı alarmları çalıyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor. Gökyüzümüzdeki Shahed dronları, Putin’in Paskalya’ya ve insan hayatına karşı gerçek tutumunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Vladimir Zelenskiy'den ateşkes sonrası ilk açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi’den bir rapor aldığını belirterek, "Bugün, güçlerimiz Kursk bölgesindeki faaliyetlerine devam etti ve mevzilerini koruyorlar. Belgorod bölgesinde ise savaşçılarımız ilerleme kaydederek kontrol alanımızı genişletti" dedi.

"Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor"

Putin’in "insan hayatıyla oynamaya yönelik" bir başka girişimde bulunduğunu belirten Zelenskiy, "Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor. Yerel saatle 17.15’te, Rus saldırı dronları gökyüzümüzde tespit edildi. Ukrayna hava savunma sistemleri ve hava kuvvetleri bizi korumak için harekete geçti. Gökyüzümüzdeki Shahed dronları, Putin’in Paskalya’ya ve insan hayatına karşı gerçek tutumunu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Putin ateşkes ilan etmişti

Kremlin'den erken saatlerde yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un cephe hattındaki duruma ilişkin raporunu dinleyen Putin, "Rus tarafı, bugün saat 18.00'dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

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