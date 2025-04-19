Hamas, MİT Başkanı Kalın ile İsrail'in saldırılarını görüştüklerini bildirdi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hareketin Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'in başkanlığındaki heyet, MİT Başkanı Kalın'la görüştü.

Görüşmede, "Gazze Şeridi'ndeki saldırılar, sivillerin aç bırakılması, su ve gıda malzemeleri girişinin engellenmesi, evlerin, binaların ve altyapının yıkılması ve tahrip edilmesi ile Filistinlilerin topraklarından çıkarılmaya çalışılması" konuları ele alındı.

Hamas heyeti, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması, bölgeden çekilmesi, ablukaya son verilmesi ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nin yönetimi için ulusal ve teknokrat isimlerden oluşan bağımsız bir komite kurulması önerisinin derhal hayata geçirilmesi" karşılığında kapsamlı bir esir değişimi anlaşmasına hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere Batı Şeria'daki ihlalleri ve bölgenin kuzeyindeki mülteci kamplarında uyguladığı sistematik göç ettirme politikaları da ele alındı.