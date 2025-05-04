Warren Buffet, CEO'luk görevini bırakıyor

Dünyanın en başarılı yatırımcılarından Warren Buffett, Berkshire Hathaway şirketindeki CEO görevinden ayrılacağını açıkladı. Buffett, yıl sonunda emekli olacağını duyurdu.

Berkshire Hathaway firması yatırımcıları ve hissedarlarından 25 yıldır şirkette olan 62 yaşındaki Greg Abel'i yeni CEO olarak atamalarını istedi.

Buffett, “Greg Abel, uzun yıllardır şirketin temel taşlarından biri. Firmayı geleceğe taşıyacak doğru isim" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayından 95 yaşına basacak olan Buffett, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşında yaptığı hamleler ile en çok kazanç elde eden isim olarak biliniyor.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, bu süreçte milyarlarca dolar para kaybetmişti.