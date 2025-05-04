Yemen’den fırlatılan füze İsrail'in Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu!

Bu sabah Yemen'den fırlatılan bir füzenin, İsrail'in en büyük sivil havalimanı olan Ben Gurion (Natbag) Havalimanı yakınlarına düştüğü bildirildi. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bilgilere göre, füze hava savunma sistemleri tarafından engellenemedi ve durdurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Yemen’den fırlatılan bir füze, iddialara göre havalimanı civarına düştü

İsrail'in merkezinde bulunan Ben Gurion Havalimanı, bu sabah saatlerinde büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. Yemen’den fırlatıldığı belirtilen bir füze, iddialara göre havalimanı civarına düştü. Olay, X platformundaki çok sayıda doğrulanmış haber ve güvenlik hesabı tarafından duyuruldu. İsrail ordusu (IDF), füzeyi durdurmak için birden fazla engelleme girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olunamadığını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu muhabirlerinden N12News, saat 09:46’da paylaştığı mesajda, “Füze Natbag (Ben Gurion) bölgesine düştü, engelleme başarısız oldu” ifadelerine yer verdi. Aynı gelişmeye dair IDF kaynakları ise düşüşün merkez bölgesinde gerçekleştiğini ve olayın detaylarının hâlâ araştırıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, "Arrow" (Hetz) hava savunma sistemini kullanıyor

İsrail ordusu uzun süredir Yemen’den gelen balistik tehditlere karşı "Arrow" (Hetz) hava savunma sistemini kullanıyor. Ancak son olay, bu sistemin stratejik bölgelerde yeterli koruma sağlayıp sağlamadığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’ne yakın kaynaklar, yaptıkları açıklamalarda, füzenin birkaç farklı engelleme denemesine rağmen düşmesine engel olunamadığını belirtti.

Can kaybı veya yaralanma bildirilmedi

Resmi kaynaklardan can kaybı veya yaralanma bildirilmiş değil. Ancak füzenin Ben Gurion Havalimanı gibi kritik bir bölgenin yakınında düşmüş olması, özellikle hava ulaşımı ve ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu yorumlarına neden oldu.