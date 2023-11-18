İstanbul ve İzmir'i sağanak vurdu: Vapur seferleri iptal edildi, metro istasyonundakilere tahliye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağmur ve fırtına uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış, gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur, yer yer sağanak şeklinde devam ediyor.

Sağanak nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar metro ile metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağış nedeniyle sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kentte, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ve bağlantı noktalarında yer yer trafik yavaşladı.

İmamoğlu'ndan uyarı

Yetkililerin uyarıları sürerken; bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, İBB ekiplerinin sahada olduğunu belirterek “Fırtına ve kuvvetli sağanak yağış nedeniyle teyakkuzda olan İBB ekiplerimiz 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesi ile yaşanan olumsuzluklara müdahale ediyor. Yağış ve fırtınanın yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz sahada” ifadelerini kullandı.

Vapur seferleri iptal edildi

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İptallerle ilgili Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi'ne uğraması ile Adalar-Beşiktaş ve Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

İstanbul'daki Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır" denildi.

İzmir'de metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar tahliye edildi

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Bulut örtüsü nedeniyle havanın karardığı kentte gök gürültüsü ile birlikte yağan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Konak, Buca ve Balçova ilçelerinden ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklarda da biriken suların tahliyesi için çalışma yürütülüyor.

Uçak, vapur ve tramvay seferlerinde aksama

İzmir'de uçak, vapur ve tramvay seferlerinde de su baskınları nedeniyle aksamalar yaşanıyor.

İzdeniz şirketinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Tram İzmir'den yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle Konak Tramvayı'nda seferlerin Atatürk Spor Salonu-Halkapınar durakları arasında yapılamadığı, ulaşımın ESHOT otobüsleriyle sağlandığı belirtildi. Açıklamada Fahrettin Altay-Atatürk Spor Salonu hattındaki seferlerin ise devam ettiği kaydedildi.

Fırtına nedeniyle Adnan Menderes Havalimanına inmesi planlanan 3 uçağın Ankara'ya yönlendirildiği, diğer seferlerde de gecikmeler yaşandığı belirtildi.