İYİ Parti'den '3’üncü çocuğu yap, memuriyeti kap' teklifi!

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Türkiye'de düşen doğurganlık oranına karşı önlem amacıyla, üçüncü çocuğunu doğuran annelere devlet memurluğuna atanma hakkı tanınmasını öngören bir kanun teklifini Meclis’e sundu. Teklifin gerekçesinde, düzenlemenin tanıtımında "3’üncü çocuğu yap, memuriyeti kap" sloganının kullanılabileceği ifade edildi.

Teklifte, yaşlı nüfus oranının 2024'te yüzde 10,6'ya ulaştığı belirtildi

Çirkin'in teklifi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak, ülkenin hızla yaşlanan bir nüfusa doğru ilerlediğini ve doğurganlık oranının 2001'deki 2,38'den 2023'te 1,51'e gerilediğini vurguladı. Teklifte, yaşlı nüfus oranının 2024'te yüzde 10,6'ya ulaştığı, 2060'ta ise yüzde 27'ye çıkmasının beklendiği belirtilerek, bu durumun ülke ekonomisi ve sosyal yapısı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Ayrıca, kadınların ekonomik kırılganlığı ve yaşlılık sürecine hazırlıksız olmalarına işaret edildi.

"Teklifin amacı, kadınlara ekonomik güvence sağlamak"

Teklifin amacı, üçüncü çocuk sahibi kadınlara kamu görevinde istihdam imkanı sağlayarak, çocuk sahibi olmayı teşvik etmek ve kadınlara ekonomik güvence sağlamaktır. Çirkin, bu sayede hem aile yapısının destekleneceğini hem de toplumsal fayda sağlanacağını savundu. '3. çocuğu yap, memuriyeti kap' sloganının, bu teşviki destekleyici bir iletişim stratejisi olarak kullanılabileceğini de belirtti.