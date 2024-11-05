  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı DHKP/C operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı DHKP/C operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı DHKP/C operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün açık alan yapılanması Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içinde olduğu belirlenen 7 şüpheli tespit edildi.

9 adrese eş zamanlı operasyon

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından emniyet güçleri Kağıthane, Sancaktepe, Şişli, Kadıköy, Tuzla, Eyüpsultan ve Sarıyer'deki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt broşürü ve pankart ele geçirildi

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda örgüt broşürü ve pankart ele geçirildi.

Ekiplerin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da: İsrail, küresel sistemi tehdit ediyor
Erdoğan, Kırgızistan'da: İsrail, küresel sistemi tehdit ediyor
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 emniyet personeli gözaltına alındı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 emniyet personeli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı
İstanbul'da ahır yangını: Çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu
İstanbul'da ahır yangını: Çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu
IMEI kayıt ücretinin 10 yıldaki artışı dikkat çekti: İşte yıl yıl fiyatlar...
IMEI kayıt ücretinin 10 yıldaki artışı dikkat çekti: İşte yıl yıl fiyatlar...
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş hazırlığındaymış
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş hazırlığındaymış