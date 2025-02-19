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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü (Video)

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

Haber Merkezi
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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü (Video)
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İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Yer yer trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul havalimanı İkitelli istikameti Fener Tepe gişeler de trafik durma noktasına geldi.

Yollarda biriken kar nedeniyle Arnavutköy'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü.

Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.

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