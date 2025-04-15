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İstanbul'da dikkat çeken görüntü: Moda Sahili'ni denizanası bastı

İstanbul Kadıköy Moda Sahili'nde deniz yüzeyi denizanalarıyla kaplandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da dikkat çeken görüntü: Moda Sahili'ni denizanası bastı
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Kadıköy Moda Sahili'nde deniz yüzeyini çok sayıda denizanasının kapladığı görüldü.

Kayalıklara yakın noktada toplu halde bulunan denizanaları, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Kıyıda oluşan denizanası yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

"Lodos olduğunda daha çok görüyoruz"

İlçe sakinlerinden Doğan Keskin, "Buralar 1960'lı yıllarda plajdı. Biz çocukluğumuzda gelir buralarda yüzerdik. Kanaatimce, İstanbul nüfusu arttıkça, önlem alınmadıkça kanalizasyon sistemlerinin de düzgün olmaması nedeniyle bu hale geldi. Fabrika ve evsel pislikler Marmara Denizi'ne boşaltıldı ve bugün denizanaları kıyıya vuruyor. Denizanalarının çoğu ölü vaziyette. Daha yoğun olduğu dönemler de oluyor. Lodos olduğunda daha çok görüyoruz" dedi.

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