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İstanbul'da eşiyle kafede otururken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Cinayet güvenlik kamerasınca kaydedildi, kaçan zanlı Edirne'de yakalandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da eşiyle kafede otururken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
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İstanbul Beşiktaş'ta eşiyle kafede oturduğu sırada arkasından yaklaşan bir kişi tarafından vurulan Cengiz Ş. yaşamını yitirdi.

Cihannüma Mahallesi Akmaz Çeşme Sokak'taki kafede 15 Nisan akşamı eşiyle oturan Cengiz Ş'nin arkasından yaklaşan kapüşonlu bir kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Cengiz Ş. ağır yaralandı, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Cengiz Ş'yi hastaneye kaldırdı.

Bugün hastanede yaşamını yitiren Cengiz Ş'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli K.N'nin Edirne yönüne kaçtığını belirledi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenilen K.N, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, saldırganın belinden çıkardığı tabancayla, kafede oturan Cengiz Ş'ye silahla arkasından ateş edip kaçması yer alıyor.

 

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