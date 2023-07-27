İstanbul'da Halk Ekmek fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul'da Halk ekmek fiyatları zamlandı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Halk Ekmek'te ekmeğin fiyatı kaç lira oldu? İstanbul Halk Ekmek'in yeni fiyatları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek A.Ş, ürün fiyatlarında yüzde 66 zam yaptı.
Buna göre;
3 liraya satılan 250 gram normal ekmek 5 lira, 400 gram tam buğday ekmeği ve 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 20 liraya çıktı.
27 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, 250 gram normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. Daha önce 3 liradan satılan ekmeğe yüzde 66 zam gelmiş oldu.
500 gram organik tam buğday ekmeğinin fiyatı 25 lira, 400 gram tam buğday ekmeğinin fiyatı ise 20 liraya yükseldi.
670 gram tost ekmeğinin fiyatı 20 liraya, 350 gram 6 adet hamburger ekmeğinin fiyatı ise 18,50 liraya çıktı.