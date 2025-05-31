İstanbul’da ihtiyaç sahiplerine umut olacak “Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü” imzalandı

Türkiye genelinde birçok farklı alanda sosyal sorumluluk projeleri yürüten RAMS Türkiye, bu kez İstanbul’daki dezavantajlı ailelere umut oluyor. RAMS Türkiye’nin sosyal sorumluluk projesi RAMS Çatısı altındaki proje ile hem barınma sorunu yaşayan ailelere kalıcı çözümler sunulması hem de sosyal dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Arnavutköy İlçesi’nde, 12.046 metrekarelik alanda inşa edilecek ve 2 yıl içinde tamamlanması planlanan sosyal konutlar, ihtiyaç sahiplerinin rahat ve güvenilir koşullarda hayatlarını sürdürebilmelerine imkân tanıyacak.

"Bu projede ihtiyaç sahibi özellikle yetim ve öksüzlere yönelik 167 sosyal konut inşa edilecek"

Protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün çok kıymetli bir çalışma için bir aradayız. Bugün, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla beraber, RAMS Türkiye’nin Valimizin himayelerinde imzalayacağı protokole, bu projede inşallah ihtiyaç sahibi özellikle yetim ve öksüzlere yönelik 167 sosyal konut inşa edilecek. Bu sosyal konutlarda da öksüz ve yetim çocuklarımız, aileleri ile beraber Kardeş Aile projesi kapsamında himaye edilecekler. Bu güzel projeye emek sarf eden başta Sayın Valimize ve RAMS Türkiye’ye öncülük ettikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Protokol imza töreninde konuşan İstanbul Valisi ve İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Davut Gül ise şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul’daki yetimlerle ilgili bir çalışmamız olmuştu. Sayın bakanımız da bizlere liderlik etmişti. Özü şu; yetim olup, kendisine ait evi olmayıp aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan kişilere ‘Kardeş Aile’ projesi ile bir kira desteği vermeye başlamıştık. Tanıtımını yaptığımızda RAMS Türkiye’den Devran Bey, arayarak Kardeş Aile projesine destek olmak istediğini ve uygun bir arsa olursa buna konut yapacağını bizlere taahhüt etti. Bugün de bunun sonucu itibari ile 167 konut yapılacak. İsteğimiz bunun yaygınlaşması, başka hayırseverlerimizin de yapması. Devletimizin ihtiyaç sahipleri ile ilgili birçok konuda desteği var ama hayırseverlerin desteği bunu tamamlayıcı nitelikte oluyor. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere hayırseverimize teşekkür ediyorum.”

“RAMS Türkiye olarak, sadece konut üretmiyor, aynı zamanda insan hayatına dokunan projeler geliştiriyoruz"

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül ise projenin RAMS Çatısı altındaki sosyal sorumluluk misyonlarını pekiştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“RAMS Türkiye olarak, sadece konut üretmiyor, aynı zamanda insan hayatına dokunan projeler geliştiriyoruz. ‘Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü’ ile aile ve çocuklarımıza güvenli bir yuva sunmak bizim için büyük bir onur. Sayın Bakanımız ve Valimizin öncülüğünde bu projenin bir parçası olmaktan gururlu ve mutluyuz.”

Sosyal konutların inşasına kısa sürede başlanması planlanırken, örnek teşkil eden bu protokolün diğer illerde de benzer projelere ilham olması bekleniyor.