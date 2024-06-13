İstanbul'da kene var mı? İstanbul'da keneler kırım kongo virüsünü taşıyor mu? Belediye açıkladı

Acil servislerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) görülmeye başlandı. Anadolu'daki artan kene vakaları akıllara İstanbul'da da benzer bir durumun olup olmadığı sorusunu getirdi.

Uzmanlar İstanbul'da kenelerin hastalık taşımadığını söylese de hem keneyle hem sivrisinekle mücadele iki ay erken başldı.

Keneyle karşılaşınca ne yapmalı?

Vücutta kene ile karşılaşıldığı zaman uzmanlar tedbirli olunmasını öneriyor.

Ateş, baş dönmesi ve kas ağrıları gibi şikayetlerle başlayan hastalık süreci ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar kene riski bulunan yerlerde dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

NTV'ye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenelerin hastane ortamında çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. "Kendimi çıkartırsak tamamını çıkaramayabiliriz." diye konuşan Akhan, "Orada parçalanırsa vücuda girecek virüsün artmanına sebep olabilir." dedi.

Kenenin açık bildiği her yere yapışabileceğini de sözlerine ekleyen Akhan, pantolon gibi koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

İstanbul'da ilaçlama

İstanbul'da hastalık yayan kene ve sivrisineklerle mücadele kapsamında ekipler 611 personelle risk barındıran noktaları ilaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, kentteki kenelerin şu anda kırım kongo virüsünü taşıma özelliğinin olmadığını vurguladı.

Yine de tedbir olması gerektiğini ifade eden Eryiğit, "Kene ihbarı bize geldikten sonra o alanda ilaçlama yapılır." dedi.