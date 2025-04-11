İstanbul'da kimya deposunda yangın! Otomobiller alev aldı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir mevkiinde çıkan yangın kentin pek çok bölgesinden görülüyor. Yangına müdahale devam ediyor.

Yangınla birlikte patlamalar meydana geldi. Göğü siyah duman kapladı. Dakikalar önce büyük patlama duyuldu.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangında, deponun yakınında bulunan yediemin otoparkı olduğu öğrenildi. Yangın hızla yayılırken çevredeki araçlar da küle döndü.

Ayrıntılar geliyor...