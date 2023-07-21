İstanbul'da taksi ücretleri zamlandı mı?

İstanbul'da taksi ücretlerine zam iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi. Sarı taksilerde kısa mesafe ücretinin 75 TL'ye yükseltildiği iddia edildi.

Ancak iddia edien artışla ilgili, İBB kaynaklarından resmi bir açıklama yapılmadı.

İBB kaynakları, taksicilerin zammı, alt komisyonda istemiş olabileceğini resmi bir karar olmadığını belirtirken, 27 Temmuz'da yapılacak UKOME toplantısını işaret etti.

İstanbul'da ocak ayında yapılan artışla taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 liradan 40 liraya, taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına ücret ise 6,30 liradan 8,51 liraya yükseltilmişti.