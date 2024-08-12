  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da TEM Otoyolu'nda TIR devrildi
Takip Et

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda TIR devrildi

TEM Otoyolu Çatalca mevkisinde devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda TIR devrildi
Takip Et

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine seyir halinde olan TIR, Çatalca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyere çarparek devrilen aracın bir kısmı karşı yöndeki bir şeridi kapattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle her iki yönde de bazı şeritler trafiğe kapatılırken, bölgede trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Türkiye’de maaşlar asgari ücrete yaklaşıyor: Gelir dağılımı tehlikede!Türkiye’de maaşlar asgari ücrete yaklaşıyor: Gelir dağılımı tehlikede!Ekonomi
Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilirMilli Savunma Bakanı Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilirGündem
Gündem
Tekirdağ'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Tekirdağ'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
İnterpol’un 12 yıldır kırmızı bültenle aradığı katil zanlısı Türkiye’de yakalandı
İnterpol’un 12 yıldır kırmızı bültenle aradığı katil zanlısı Türkiye’de yakalandı
Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilir
Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilir
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddialarına sert yanıt: Bıktım!
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddialarına sert yanıt: Bıktım!
AK Parti MYK toplanıyor: Masada hangi kritik başlıklar var?
AK Parti MYK toplanıyor: Masada hangi kritik başlıklar var?
Bakan Bak'tan Paris 2024 açıklaması: Federasyonlar hesabını verecektir
Bakan Bak'tan Paris 2024 açıklaması: Federasyonlar hesabını verecektir