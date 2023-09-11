İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Ücretsiz taşıma ayrıntıları

11 Eylül Pazartesi, 2023-2024 yeni eğitim öğretim yılının başladığı tarihte öğrenci ve çalışanlar toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda pazartesi günü ders başı yapıldı.

Öğrenciler ve veliler metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları ücretsiz kullanacak.

İstanbul'da bugün 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet verecek. İETT her gün 1636 ek sefer yapacak, Metro İstanbul’un 375 ilave sefer, Şehir Hatları’nın da ek vapur seferleri düzenlenecek.

İBB'den yapılan açıklamada, ilk 2 gün okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli yararlanacağı İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcularının da ücretsiz seyahat edeceği bildirildi.

İstanbul'da 101 ekipten oluşan 245 zabıta personeli okullarda aktif görev alacak.

Yoğun trafiğin yaşandığı kavşaklarda 10 çekici araç hizmet verecek, sabah-akşam zabıta ve polis memurlarınca trafik denetimi yapılacak.