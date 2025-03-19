İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün düzenlenecek miting ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir olarak tüm polislerin izinleri iptal etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı diploma iptal edildi.
Türkiye gazetesinin haberine göre; İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından İstanbul'da güvenlik tedbirleri artırıldı.
CHP'nin bugün Maltepe'de düzenleyeceği miting nedeniyle İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi.
Tüm personel en az 12 saat mesai yapacak.