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İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün düzenlenecek miting ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir olarak tüm polislerin izinleri iptal etti.

Haber Merkezi
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İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi
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 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı diploma iptal edildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından İstanbul'da güvenlik tedbirleri artırıldı.

CHP'nin bugün Maltepe'de düzenleyeceği miting nedeniyle İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi.

Tüm personel en az 12 saat mesai yapacak.

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