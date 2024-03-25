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İstanbul'da vapur seferlerine olumsuz hava engeli

İstanbul'da Şehir Hatları hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da vapur seferlerine olumsuz hava engeli
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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazılarında vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iptal olan seferlere ilişkin bilgiler verildi.

Söz konusu paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Değerli yolcularımız, 

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamayacaktır.

- 08:05 Sedef Adası-Büyükada
- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Bilgilerinize sunarız."

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