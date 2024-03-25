İstanbul'da vapur seferlerine olumsuz hava engeli
İstanbul'da Şehir Hatları hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazılarında vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iptal olan seferlere ilişkin bilgiler verildi.
Söz konusu paylaşımın tamamı şu şekilde:
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamayacaktır.
- 08:05 Sedef Adası-Büyükada
- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Bilgilerinize sunarız."