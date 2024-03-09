İstanbulkart’ta yeni dönem: Ücretsiz para transferi başladı

İstanbulkart Mobil'de yeni bir özellik daha devreye alındı. İstanbulkartlar ve FAST ile diğer ödeme kuruluşları arasında para transferi hizmetini hayata geçirdi. IBAN paylaşmadan KOLAS (kolay adres) ile cep telefonu, e-mail, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri kullanarak para transferini tamamlamak mümkün.

İstanbulkart Mobil üzerinden yapılacak İstanbulkartlar arası ücretsiz olarak yapılabilecek para transferi işlemi, tüm İstanbulkart türleri arasında fizikselden dijitale, dijitalden fiziksele, fizikselden fiziksele ya da dijitalden dijitale gerçekleştirilebiliyor.

Bu düzenleme ile İstanbulkart Mobil kullanıcıları FAST ile diğer banka ve ödeme kuruluşları arasında 7/24 ücretsiz bir şekilde cep telefonu numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası vb. bilgileri ile kolay bir şekilde diledikleri kişiye para gönderebiliyor ve alabiliyor.

Uygulama üzerinden kullanıcıya tanımlanan IBAN sayesinde ise dijital hesaplardan FAST özelliği ile tüm banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplar arasında para gönderimi ve alımı yapılabiliyor.