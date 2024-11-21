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İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, saat verildi: Sıcaklık 8-10 derece birden düşecek!

İstanbul'da perşembe gününden itibaren kuvvetli lodos ve karayel eşliğinde sağanak yağış bekleniyor. AKOM, rüzgarın gece 00.00'dan itibaren fırtına şeklinde eseceği, sıcaklıkların ise 8-10 derece düşeceği ve yağışların cumartesi akşamına kadar etkili olacağı duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, saat verildi: Sıcaklık 8-10 derece birden düşecek!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde yarından itibaren kuvvetli lodos ve karayel ile kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yarından itibaren alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

 

Sağanak cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olacak

Rüzgarın lodos ve karayel yönünden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, beraberinde de kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülürken, sıcaklıklarda da 8-10 derece düşüş olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da gece 00.00'dan itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, yağışların yarın 12.00-21.00 arasında, cumartesi de 08.00-20.00 arasında etkili olacağı öngörülüyor.

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