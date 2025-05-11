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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Gündemde Ukrayna ve Rusya vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

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