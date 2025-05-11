Putin'den ateşkes açıklaması | Kremlin: Müzakere teklif edilenlerin yanıtını bekleyelim

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Kiev yönetimiyle doğrudan görüşmeler yapılması yönündeki önerisi hakkında açıklama yaptı.

Zaharova, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Moskova'nın Kiev'den cevap beklediğini belirtti. Zaharova, "Müzakere teklif edilenlerin yanıtını bekleyelim" ifadesini kullandı.

"Çok ciddi bir teklif"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Perviy televizyon kanalına Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan müzakere teklifine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kalıcı barışın ancak ciddi müzakerelerle sağlanabileceğini kaydeden Peskov, Putin'in bu müzakerelere hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Peskov, "Bu, barışçıl bir çözüm bulma yönünde gerçek bir niyeti teyit eden çok ciddi tekliftir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022 yılında kesintiye uğrayan doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermişti.