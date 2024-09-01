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İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, bazı yollar, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İstanbul triatlon yarışları dolayısıyla geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi
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İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde Challenge Family ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle organize edilen etkinlikte yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcu mücadele edecek.

Beykoz’da bu yıl 4'üncüsü yapılan organizasyon kapsamında 31 Ağustos Cumartesi günü Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Caddesi, Atatürk Caddesi ve Göksu Caddesi saat 05.00-13.00 arasında trafiğe kapalı olacak.

Organizasyonun 1 Eylül Pazar günkü bisiklet etabı için 05.00-09.30 saatleri arasında Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.

TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası 05.30-9.30 saatlerinde kapalı olacak. Avrupa-Asya gidiş yönü kapatılacak, diğer yön Harp Akademileri-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa-Asya) 05.30-9.30 arası araç trafiğine kapatılacak, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyrine devam edecek.

Koşu parkuru için ise Küçüksu ve Körfez Caddesi arası 06.30-10.30 saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

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