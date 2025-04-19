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İstanbul'un bazı bölgelerinde sisten göz gözü görmedi

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Haber Merkezi
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İstanbul'un bazı bölgelerinde sisten göz gözü görmedi
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Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgeler ve yüksek kesimler sisle kaplandı.

Anadolu Yakası'nda, İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresi ile Ümraniye, Çekmeköy, Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy'de de sis etkili oldu.

Sürücüler azalan görüş mesafesi nedeniyle trafikte kontrollü ilerliyor.

 

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