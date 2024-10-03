İstanbul'un en değerli yerindeki arsanın sahibi aranıyor! Milyarlarca lira değer biçiliyor

İstanbul’un göbeğinde, Maslak’ta plazaların olduğu bölgede yer alan bir arazinin sahipleri aranıyor. Defalarca gazetelere ilanlar verildi. Ancak bir türlü sahiplerine ulaşılamadı. Kavşak olan arazinin sahipleri 3 ay içinde ortaya çıkmazsa arsa devlete geçecek.

Milyarlarca lira değerindeki arsa 3 kişinin üzerinde görünüyor

Maslak’ta trafiğin en yoğun olduğu kavşağın bulunduğu arsanın sahibi tapuda 3 kişinin üzerine görünüyor. ATV Haber'de yer alan habere göre; gazeteye defalarca ilan verildi ve İstanbul'un göbeğindeki o kavşağın sahibi aranıyor. Ama devlet bir türlü bu kişilere ulaşamıyor. 3 ay içinde bulunamazlarsa o arazi dava yoluyla hazineye devredilecek.

548 metrekarelik arsa için Bakanlık harekete geçti

İstanbul'un kalbinin attığı yerde her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Maslak'ta, o kavşak da dahil olmak üzere 548 metrekarelik alanın 3 sahibi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla bu özel arazinin sahibi aranıyor.

Ortaya çıkmazlarsa arsa devlete kalacak

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aranan 548 metrekarelik parselin 3 sahibi adeta bir sırdan ibaret. Plazaların arasındaki 548 metrekarelik bu özel alan için 3 tapu sahibi olduğu belirlendi. Bu tapu sahiplerinin bulunması için de gazetede defalarca ilan verildi. Kim varsa o sahiplere ulaşılması için de tebliğ edildi. Çünkü eğer bulunmazsa 3 ay içinde o arazi devlete geçecek.

Aralık ayında davası görülecek

Gaiplik nedeniyle Hazine adına tescil davası 16 Aralık'ta görülecek. O tarihe kadar sahiplerinin ortaya çıkması bekleniyor.