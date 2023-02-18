İstanbul’un ilçe belediyeleri bütün imkanlarıyla seferber

Murat KÜÇÜK

Profesyonel ve gönüllü insan kaynağı, iş makinesi, ekipmanteçhizat, giyim, erzak, eşya, mobil aşevi, mobil tuvalet, çadır ve konteynır gibi zaruri ihtiyaçlara yönelen İstanbul’un ilçe belediyeleri hem öz kaynaklarını seferber etti hem de bağışçıların yardımlarını bölgeye ulaştırdı.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

Ekiplerini Hatay Kırıkhan’a gönderen Arnavutköy Belediyesi, ilçeye 49 TIR yardım ulaştırdı. Kırıkhan’da 49 personel ve 4 yemek aracıyla günlük 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtan belediye ekipleri 6 çöp kamyonu ve 18 personelle de temizlik hizmetlerini yürüttü. Belediye, AFAD’ın emrine 39 iş makinesi tahsis ederken Adıyaman’a da 19 kişilik kurtarma timi gönderdi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

İlk etapta 40 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibini bölgeye sevk eden Bahçelievler Belediyesi, iş makineleri ve kamyonlardan oluşan 13 araçlık filoyu, 26 personeliyle Hatay'da görevlendirdi. 68 TIR yardım malzemesini bölgeye gönderen kurum, Hatay İskenderun'da seyyar mutfak ve aşevi de kurdu. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 3 aylık maaşını depremzedeler ile paylaşırken her bir belediye çalışanı için de 5 bin TL nakdi yardım yapacaklarını duyurdu. Belediyenin toplam 2 bin 737 personeli bulunuyor. Bahçelievler Belediyesi ayrıca Hatay’da bir de konteynır kent kuracak.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

161 TIR yardım malzemesini bölge halkına ulaştıran Beylikdüzü Belediyesi, 71 konteynır ve 4’ü sahra tipi olmak üzere bin 316 çadırın sevkiyatını gerçekleştirdi. 584’ü gönüllülerden olmak üzere 733 kişiyi bölgede yardım amacıyla görevlendiren Beylikdüzü Belediyesi, 22’si iş makinesi olmak üzere toplam 75 aracını da arama-kurtarma çalışmalarına tahsis etti.

BEYOĞLU BELEDİYESİ

Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen yardım çalışmalarında 80 TIR yardımın yanı sıra 2 ambulans ve 6 arama kurtarma aracı deprem bölgesine gönderildi. Çalışmalarda 40 kişilik arama kurtarma ve ilk yardım ekibi ile 60 kişilik depremzedelere yardım ve destek ekibi görev aldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından depremzedeler için Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda 1 aşevi, 2 seyyar mutfak, 1 fırın, 3 yemek dağıtım merkezi ve 1 çamaşırhane kuruldu. Bölgeye 50 tane de konteynır gönderildi.

ESENLER BELEDİYESİ

Esenler’den yola çıkan 150 TIR ile bölgeye 150 bin battaniye, 25 bin ısıtıcı, 20 bin uyku seti, 70 bin giysi, 78 bin koli gıda, tonlarca su ve diğer insani yaşam malzemesi gönderildi. Bölgede bin kişi ile görev yapan Esenler Belediyesi, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bin konteynerlik kent kurulması için de hazırlıklara başladı.

ESENYURT BELEDİYESİ

Afet bölgesine 1 ambulans, 1 arama kurtarma aracı, 2 kepçe, 2 kamyonet, 2 otobüs, 1 karavan, 1 arazi aracı ve 1 çöp kamyonu sevk eden Esenyurt Belediyesi, sahada da 200 kişi ile görev aldı. Önce acil ihtiyaçlardan oluşan 470 bin 100 malzemenin yer aldığı 16 TIR’ı bölgeye yolcu eden kurum, yaklaşık 50 TIR’lık daha gıda, giyim, ısıtıcı, çadır, tüp, bebek bezi ve maması ile hijyen malzemesini bölgeye sevk etti. Ayrıca bölgeye 6 adet konteyner tuvalet ve duş da gönderildi.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ

Toplam 32 personel ile arama kurtarma çalışmalarına katılan Ümraniye Belediyesi, 3 arama kurtarma aracı, 2 TIR, 9 minibüs, 1 ekskavatör ve 2 bekoloder ile teknik destek sağladı. Ümraniye Kaymakamlığı ile başlatılan kampanya kapsamında ilçeden şu ana kadar deprem bölgesine 180 TIR yardım malzemesi sevk edildi. Ayrıca Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde 500 ailelik konteyner kent kuruyor.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

50’den fazla iş makinesi ve aracı, 200 personel ile bölgeye sevk eden Çekmeköy Belediyesi, acil ihtiyaçlardan oluşan 105 TIR’ı da felaket bölgesine gönderdi. Gönderilen araçlarda; 44 bin 191 battaniye, 1.850 ısıtıcı, 2 bin 560 yatak-yorgan-yastıknevresim, 10 bin bebek maması, 7 bin 727 gıda kolisi, 40 bin 348 paketli yiyecek, 904 bin 454 temizlik ve hijyen malzemesi, 402 bin bebek bezi, 134 bin 980 iç ve dış kıyafet ile ayakkabı yer aldı. Çekmeköy Belediyesi ilk etapta 200 konteynırın kurulumuna başladı.

KADIKÖY BELEDİYESİ

49’u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 124 belediye çalışanı ile afet bölgesinde olan Kadıköy Belediyesi, iş makinesi, kamyon ve otobüs gibi 29 araç gönderdi. Bugüne kadar toplam 43 TIR’lık yardım ulaştıran Kadıköy Belediyesi, jeneratör ve çeşitli kırıcı aletlerin de yer aldığı birçok ekipmanı da bölgeye yolladı.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

132 personeliyle arama kurtarma çalışmalarına katılan Zeytinburnu Belediyesi, depremzedelere bugüne kadar 79 TIR gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu. Belediye, Gaziantep Nurdağı’nda 23 iş makinesi ve 112 personel ile Hatay merkezde ise 12 iş makinesi ve 20 personel ile görev aldı.

GÜNGÖREN BELEDİYESİ

Güngören Belediyesi, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Göksun ilçesinin kırsal mahallelerinden Ericek’te 20 konteyner ev kurulduğunu açıkladı. Güngören Belediyesi ekipleri, içerisinde üç yatak, soba, klima ve elektrik tesisatı bulunan 21 metrekarelik 20 konteynerin kurulumunu yaparak, kullanıma hazır hale getirdi.

KARTAL BELEDİYESİ

Deprem sabahı tam donanımlı 2 arama kurtarma ve 1 ikram aracının yanı sıra 1 lojistik aracını 30 personelle bölgeye sevk eden Kartal Belediyesi, 93 TIR yardım malzemesini de depremzedelere ulaştırdı. Belediyeye ait 3 mobil mutfak, 4 vinç, 3 otobüs, 6 kamyon ve 177 jeneratör bölgede kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Hatay ve Adıyaman’da görev alan belediye ekipleri, 300 çadırlık bir çadır kent kurmayı planlıyor.

SİLİVRİ BELEDİYESİ

Çalışmalarını Silivri Kaymakamlığı ile yürüten Silivri Belediyesi bölgeye insani yardımlardan oluşan toplam 130 TIR yolladı. Ayrıca belediyeye ait 61 binek araç, 15 kamyonet, 11 minibüs, 11 kamyon, 14 kepçe, 2 karavan arazi aracı ve 8 ekskavatörden oluşan toplam 252 araç deprem bölgesine sevk edildi. Arama kurtarma personeli ve gönüllülerden oluşan toplam 571 görevli bölgedeki çalışmalara katıldı. Belediyeye ait 2 adet mobil mutfak ve ikram aracı da Hatay’ın Belen ve Kumlu ilçelerinde görev aldı.

ŞİLE BELEDİYESİ

21 iş makinesiyle kurtarma çalışmalarına katılan Şile Belediyesi, ihtiyaç malzemelerini taşıyan 28 TIR’ı bölgeye ulaştırdı. Ayrıca 2 TIR yakacak odun ve akaryakıt da bölgeye sevk edildi. Mobil aşevi ile 10 bin kişiye sıcak yemek sunan belediye 100 paket de köpek maması gönderdi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ

26 bin 154 battaniye-yorganyastık, 235 bin parça kıyafet, 4 bin 402 ısıtıcı, 16 bin 205 medikal malzeme, 87 bin 484 bebek bezi ile hijyen malzemesi, 23 bin 379 barınma araç-gereci, 110 ev tipi taşınabilir jeneratör ve 131 bin 498 gıda kolisini bölgeye ulaştıran Şişli Belediyesi, mobil mutfaklarıyla da çalışmalara destek oldu. Belediyeye 5 iş makinesi, 2 kamyon, 2 ambulans, 1 çöp kamyonu, 4 endüstriyel jeneratör ile 53 teknik personel ve 20 arama kurtarma görevlisi çalışmalarda görev aldı.