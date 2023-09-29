İstinat duvarı 2 aracın üzerine çöktü

İstanbul Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının üzerine çöktüğü iki araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarılırken, 1 kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kurtköy Üstün Caddesi'nde bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.

Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin araçta sıkışan 1 kişiyi kurtarmak için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da dün aralıklarla gün boyu etkisini gösteren sağanak, bugün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden başladı.

Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de etkili olan sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağıştan korunmak isteyenler otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Pendik'te etkisini artıran yağış nedeniyle ana yollarda ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.

Kaynarca Alt Geçidi'nde biriken su yüzünden bir sürücü aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan kişi bir süre bekledikten sonra yolun kenarındaki demir korkulukların bulunduğu duvara atlayarak kendini kurtardı.

Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde de oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yollarda kalırken bazıları da ilerlemekte zorlandı.

Yollarda biriken suyun denize akması sonucu Pendik Marina'da su üzerinde çöp birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle Çekmeköy Madenler mevkisi ile Kartal Samandıra'da yolun kayganlaşması sebebiyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde yağış sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.