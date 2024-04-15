İşverenlerin yüzde 68'i çalışanlarına 'mecburen' maaş artışı yapacak!

Şirketlere insan kaynakları çözümleri üreten Randstad, ocak ve şubat aylarında yapılan ve Türkiye'deki çeşitli iş kollarından 630 işverenin katıldığı anketin sonuçlarını, “2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu” olarak yayımladı.

Randstad'ın yayımladığı rapora göre, enflasyon nedeniyle artan iş maliyetleri 2024’ün en büyük zorluğu olarak ortaya çıkarken, ankete katılan şirketlerin %83’ü, 2024’te çalışanlarına %40 ila %50 oranında daha yüksek maaş vermeyi hedefliyor.

Raporda, şirketlerin mevcut ekonomik ortama nasıl adapte oldukları, şirketlerin karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma planları ile yapay zeka konularına ayrıcalık verildi.

En büyük zorluk artan iş maliyetleri

Ankete katılan kurumların %74’ünün 2024’te beklediği en büyük zorluk, enflasyon nedeniyle artan iş maliyetleri olurken, kurumların %49’u ise artan iş maliyetleri nedeniyle verimliliği garantilemenin zor olacağını düşünüyor. İş gelişimi ve satış noktasında ise kurumların %48’i hacimlerin artmasını beklerken, %11’lik kesim satış ve hacimlerin düşeceğini düşünüyor.

İşe alımda BT/teknoloji ve mühendislik adayları bulmakta zorlanılıyor

Katılımcıların en uygun adayları bulmakta zorlandığı departmanlar, %83 oranla BT/Teknoloji, %70 oranla Mühendislik ve üçüncü sırada %63’le Tedarik Zinciri departmanlarına aday bulmak işverenleri zorluyor.

Kurumların %75'i, işe alımın ilk basamağı olan doğru adayı seçme konusunda kariyer ve iş ilanı sitelerinden yararlanacak.

Esnek yan haklar

Çalışanlarını kaybetmemek adına yemek kartı, sağlık sigortası gibi bilinen yan hakların yanında; cep telefonu tahsisi, yol ücreti, otopark kullanımı, emeklilik planı gibi farklı finansal haklar da veren kurumların %78'i 2023'de yemek kartı verirken bu oran 2024'de %82'ye yükseldi. Özel sağlık sigortası yapan kurumlar ise geçtiğimiz yıl %59 oranından, bu yıl artan özel sağlık sigorta maliyetlerine rağmen ortalama%71’e kadar yükseldi. Raporda, sıralamayı %71 ile cep telefonu verilmesi, %70 ile de yol ücreti takip ediyor.

Çalışanların %77’si başka bir kurumda daha iyi ücret veya daha iyi koşullar aldığı için işten ayrılırken, uzaktan çalışmak istediği için işten ayrılanlar 2023’te %17 iken, 2024 yılında bu oran %12 olarak düşüş gösterdi. Kendine farklı bir kariyer çizmek isteyen işten ayrılanların oranı ise %30 olarak açıklandı.

Şirketlerden yapay zeka uygulamalarına destek

Rapora göre, kurumların %37’si yapay zeka kullanımını desteklerken, %39’u ise yapay zeka kullanımına ilişkin net bir görüş sahibi değil. BT/ teknoloji alanında yapay zeka kullanım oranı %50 ile ilk sırada yer alırken, personel ve insan kaynakları yönetimi departmanları %42 ile ikinci, tedarikçi ilişkileri departmanları ise %10’la son sırada yer alıyor.

Zorlukların başında yapay zekayla çalışacak nitelikli personel eksikliği geliyor

Raporda, yapay zeka kullanım zorluklarının ilk sırasında %57 ile yapay zekayla çalışacak nitelikli personel eksikliği yer alırken, ikinci sırada %50’yle veri güvenliği dikkat çekmekte ve %45’le yapay zekayı uygulama ve çalıştırmanın yüksek maliyetli olması belirtiliyor.