İTO Başkanı Avdagiç: İller yardım ve destek konusunda eşleştirildi

SADİ ÖZDEMİR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valiliği ile birlikte yardım için bir toplantı yapıldığını belirterek, deprem olan illerin her biriyle diğer illerin ‘yardım ve destek’ konusunda eşleştirildiğini söyledi.

İstanbul’un da bu kapsamda en çok Hatay’ın yaralarını sarmaya çalışacağını ifade den Avdagiç, “Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. İnşallah devlet ve millet olarak yaralarını en kısa sürede sararız. Nakdi yardım için hesaplar açıldı, ayni yardımlar içinde belirli noktalar tespit edildi, yardımlar oralarda toplanacak ve bölgeye sevk edilecek” dedi.