İBB, Mustafa Akın hakkındaki iddiaları yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tutuklu koruma müdürü Mustafa Akın hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Akın’ın aylık 1,5 milyon TL maaş aldığı ve lüks evde yaşadığı iddiaları reddedildi.

Belediye açıklamasında Akın’ın gerçek maaşı 87 bin TL olarak belirtildi. Sadece Boğaziçi Yönetim A.Ş.’den 42 bin 500 TL huzur hakkı aldığı kaydedildi.

İBB’nin açıklamasına göre Akın, Etiler’deki lüks konutta değil İBB lojmanlarında yaşıyor. 10 şirkete danışman yapıldığı iddiası da yalanlandı.

Akın’ın sadece bir şirkette yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi. Daha önce Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görev yaptığı açıklandı.

Belediye hukuki süreç başlattı

İBB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Bu yalan haberler, kamuoyunu yanıltarak Mustafa Akın’ın haksız tutuklamasını meşrulaştırma ve kişisel itibarsızlaştırma amacı taşımaktadır.”

Belediye hem kurumsal hem de Akın’ın ailesi adına hukuki girişim başlattıklarını duyurdu. Yalan haberlere karşı gerekli adımların atıldığı belirtildi.