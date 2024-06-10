İYİ Parti kaynakları: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AK Parti’ye geçecek

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin yankıları sürüyor. Görüşme talebinin Akşener’den geldiği öne sürülürken görüşmede Akşener’in “yeni anayasa konusunda Erdoğan’a destek vereceğini” söylediği iddia ediliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; “İYİ Parti, Akşener’den büyüktür” yorumu yapan parti kurmayları İYİ Parti’nin anayasa konusundaki tavrının net olduğunu kaydetti. Görüşme sonrası Akşener’e yakın bazı milletvekillerinin AKP’ye geçeceğine ilişkin iddialar da parti kulislerinde konuşulanlar arasında yer aldı. Yaklaşık beş milletvekilinin yeni anayasa sürecinde AKP’ye geçeceğini öne süren partide üst düzey bir yetkili, Akburak’ın da bu isimlerden biri olacağını iddia etti. Partililer, ayrıca Akşener’le İYİ Parti arasındaki iplerin ilerleyen günlerde daha da gerileceğini ifade etti.