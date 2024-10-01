İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Bugün yaşanan hiçbir şey benim için sürpriz değildi

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı.

"Bugün yaşanan hiçbir şey benim için sürpriz değildi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti'li milletvekillerin el sıkışmasına ilişkin bir soruyu cevaplayan Dervişoğlu, bu durumun sanki ilk kez yaşanmış gibi anlatıldığını ancak işin aslının öyle olmadığını söyledi. "TBMM, ne zaman yasama yılı açılsa o süreci çok doğru yönetiyor" diyen Dervişoğlu," TBMM'deki milletvekilleri tarihin kendilerine yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getiriyor. Bugün yaşanan hiçbir şey benim için sürpriz değildi. Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'li milletvekillerin elini sıkması, jest yapıp onların yanına gitmesi geçmiş dönemlerde de yaşanan bir durum. Devlet bey oraya gitmese de zaten DEM Parti'liler Devlet beye geliyordu. Siyasi parti sözcüleri zaman zaman amacı aşan açıklamalarda bulunuyorlar ama bu onların medeni ölçüler içerisinde sürdürdüğü ilişkiye halel getirmiyor. Böyle bir durum yaşandı" dedi.

"Bugün belki bir eksiklik ikmal edilmiştir diye düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta karşılanmasına da değinen Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı parlamentoya geldiği zaman karşılama usulünün belli olduğunu ifade etti. Ayrıca başka ülkelerin cumhurbaşkanları TBMM'ye geldikleri zaman milletvekilleri tarafından ayakta karşılandığını anımsatan Dervişoğlu, "Bugün belki bir eksiklik ikmal edilmiştir diye düşünüyorum. Biz dünden bugüne TBMM'nin mehabetine uygun bir tavır sergiliyoruz. Milletvekilliği sorumluluğu üstlenen bütün arkadaşlarımız da aynı duyarlılığı sergiliyor." diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü ifadelerini nahif buldum"

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasına ilişkin bir başka soruyu ise "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü ifadelerini nahif buldum. Diğer konuşmalarına oranla siyasi gelişmelerde yaşanan yumuşamanın kendisinden kaynaklı olduğunu gösterir gibiydi. Ama Türkiye'de sertlik üzerinden değil doğruların dile getirilmesi üzerinden bazen keskin bir dile ihtiyaç var. Bozduğunuz şeyleri düzeltince ondan bir takdir görmeniz mümkün ama onun taltifini beklemek siyasette karşılığı olan bir şey değil. Biz bu zamana kadar olup bitenlere bakarak siyasi yolculuğumuzu sürdüreceğiz." şeklinde yanıtladı.

Dervişoğlu, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin bir başka soru üzerine, olayın mağdurları üzerinden sürdürülen bir tartışmayı yerinde bulmadıklarını; meseleye kişiler üzerinden değil olayın vahameti üzerinden bakılması gerektiğini kaydetti.