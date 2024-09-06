İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özgür Özel ifadelerimden sakın alınmasın

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Müsavat Dervişoğlu, "Erken seçim telaffuz ederseniz, hemen seçim talebinde bulunacaksınız. Bu ülkeyi yönetemiyorsa iktidar, artık yeni bir iktidara ihtiyaç vardır sonucu çıkar bu tabloda. Bu vadeye yayılan bir şey olamaz. Bugün erken seçim talep edeyim, Sayın Özgür Özel ifadelerimden sakın alınmasın, Tayyip Erdoğan'ın takvimini belirleyeceği seçimi erken seçim olarak göremem" diye konuştu.

İYİ Parti erken seçime hazır

Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan "Seçim adına Cumhurbaşkanı tekrar aday olacak diye endişe taşımıyorum" diyen Dervişoğlu, İYİ Parti'nin seçime her zaman hazır olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, "Bunu sadece ben birinci partiyim ya da bir diğeri ben iktidarım diye takvimi tanzim etmeye yönelik yol haritası şayet ederlerse spekülatif buluruz. En başında beri erken seçim çağrılarını spekülatif buluyorum. Bu seçime davet değil, düelloya davet" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan, bir seçim mağlubiyeti yaşayarak gitmelidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını belirten Müsavat Dervişoğlu, "Kim aday olursa olsun Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı 2 defa seçiliyor, Tayyip Bey üçüncü defa seçildi. Önümüzdeki dönem 4 oluyor. Erken seçim meclisle alınırsa, aday oluyor; başımızın üstüne. YSK, Tayyip Bey'in adaylığına müsamaha gösterdi. Bu seçimde de olamaması gerekirdi. Recep Tayyip Erdoğan, bir seçim mağlubiyeti yaşayarak gitmelidir" ifadelerini kullandı.