İYİ Parti Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa etti
İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan İzsiz, "Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.
2023 Genel Seçimleri'nden sonra İYİ Parti TBMM'ye 43 milletvekili ile temsil hakkı kazanmıştı. 8 milletvekilinin istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.