İYİ Partili Yüksel: Hazırlıklarımız seçime kendi adaylarımızla girme yönünde

Tekirdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, tabanın talebiyle yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüksel, kentteki Hasan Ali Yücel Meydanındaki açıklamasında, "Şimdi Genel Başkanımız, olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Prof. Dr. Kürşat Zorlu Bey de zaman zaman açıkladı. Yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu istikamette çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjonktür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir, bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Ama öncelikle şu anda bütün çalışmalarımız bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur konuşulur, gelen teklifler talepler değerlendirilir." diyerek bu durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını ifade etti.