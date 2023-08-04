Erdoğan'dan Putin açıklaması: Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme konusunda, "Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat başkanım görüşmeleri yapıyorlar. Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoruna yönelik soruya ise Erdoğan, "Rusya ile aynı çizgideyiz. Tahılların una çevrilmesi ve bunların fakir ülkelere naklini yapacağız. Şu anda bile biz bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın yaptığı iş iyi değil. Geçmişteki yaptığı uygulamalar bütün bunlar dünyanın bütün kayıtlarında mevcut. Hele ki bunu Afrikalılar biliyor. Altın sevki durdurulmuş durumda, yapılan ülkelere zulmün karşılığıdır." şeklinde konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat'ın amiralliğe terfi ettiğine yönelik soruya da Erdoğan, "Bu atamadan çok çok memnun oldum, hele de böyle bir kızımızın amiralliğe yükselmesi çok güzel. Ben kendisini kutluyorum. Bundan sonraki şuralarda inşallah bunun devamı gelecektir." dedi.

Erdoğan yerel seçimlerle ilgili soruyu ise, "Türkiye'yi tarıyoruz taramaya devam ediyoruz. En iyi aday tespitlerini yaparak seçime hazırlanacağız." diye yanıtladı.