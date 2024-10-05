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İzmir Foça’da orman yangını

İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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İzmir Foça’da orman yangını
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Yangın, saat 11.15 sıralarında Foça ilçesi, Yeni Foça Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtildi.

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